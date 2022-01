美 '로큰롤 명예의 전당' 오른 드러머 샘 레이 별세…향년 86세

[아시아경제 권재희 기자] 미국 '로큰롤 명예의 전당'에 오른 블루스 드러머이자 보컬리스트 샘 레이가 별세했다. 향년 86세.

31일(현지시간) 시카고 선타임스와 AP통신 등에 따르면 음반사 '엘리게이터 레코드'는 레이가 지난 29일 시카고 자택 인근 요양원에서 노환으로 눈을 감았다고 발표했다.

앨러배마주 버밍햄 출신 레이는 1950년대 중반부터 클리블랜드에서 음악활동을 하다 시카고로 이주했다.

1957년 데뷔한 레이는 1960년대부터 블루스계 전설 머디 워터스(1913~1983), 하울링 울프(1910~1976), 밥 딜런(83세), 폴 버터필드 등(1942~1987) 등과 함께 공연하며 이름을 알렸다.

2015년에는 '폴 버터필드 블루스 밴드'의 일원으로 로큰롤 명예의 전당에 오르기도 했다.

당시 그는 "내가 블루스를 얼마나 좋아하는지 말로 설명할 수 없다"며 "연주하는 매 순간을 즐겼고 밴드 일원 모두에 빠져 있었다"고 소감을 밝혔다.

2016년 다큐멘터리 '샘 레이 인 블루스랜드'를 제작한 프로듀서 스타 서더랜드는 "폴 버터필드 블루스 밴드 멤버 모두가 뛰어나지만, 그 중에서도 레이를 빼놓을 수 없다"고 평가하기도 했다.

영화음악가 존 앤더슨은 "레이의 연주는 경쾌하고 섬세했다"며 "그는 크게 연주하지 않으면서도 기관차 보다 더 힘있는 소리를 만들어낼 수 있었다"고 말했다.

엘리게이터 레코드 측은 "그 누구도 흉내내기 어려운 더블 셔플 드럼 연주법이 레이의 트레이드마크였다"고 전했다.

레이는 부인 리즈와의 사이에 아들 둘, 딸 하나를 두었으나 부인과 아들 둘은 앞서 세상을 떠났다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr