김재원, 대구 중·남구 보궐선거 불출마… "정권교체 대의에 보탬 되겠다"

탈당 후 무소속 출마 의사 밝혔지만

"복당은 없다" 당의 기조에 선회

[아시아경제 박준이 기자] 무소속으로 대구 중·남구 국회의원 보궐선거에 출마하겠다는 의사를 밝힌 김재원 국민의힘 최고위원이 당의 결단에 따라 출마를 하지 않겠다고 말했다.

김 최고위원은 30일 페이스북을 통해 "저는 이번 대구 중·남구 국회의원 보궐선거에 출마하지 않겠다"고 밝혔다.

그는 "앞으로도 정권교체의 대의에 조금이라도 보탬이 되는 일이라면 그 어떤 일이라도 마다하지 않겠다"며 "부족한 저를 아껴주시고 걱정해 주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다. 평생 그 은혜를 잊지 않겠다"고 말했다.

앞서 28일 김 최고위원은 당의 대구 중·남구 국회의원 보궐선거 '무공천' 결정에 탈당 후 무소속으로 출마하겠다는 의사를 밝혔다. 그러나 다음날인 29일 권영세 선거대책본부장은 "이번 재보궐선거에서 탈당 후 무소속 출마자의 복당은 없다"고 선을 그었다. 곽상도 전 의원의 사퇴로 발생한 보궐선거의 무공천 취지를 따르겠다는 것이다.

