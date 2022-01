삼성전자, 창사 이래 첫 '노조 파업' 긴장감…2월 초 분수령

노조, 내달 3일 신규 임원 선출하고 향후 대응방안 결정

삼성전자 "교섭에 성실히 임해…언제든 대화 할 용의"

[아시아경제 이혜영 기자] '창사 이래 첫 노조 파업이냐, 극적 합의 타결이냐'

삼성전자 노사가 지난해부터 진행해 온 임금협상이 합의점을 도출해내지 못하면서 혼란이 이어지고 있다.

30일 업계에 따르면 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 2,000 등락률 +2.81% 거래량 21,367,447 전일가 71,300 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 반도체주 바닥다졌나…"하반기 변곡점 온다""휴마시스" 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감 내 최대 노조인 한국노총 금속노련 산하 전국 삼성전자 노조는 내달 3일 임시대의원대회를 열고 신규 임원을 선출한다. 신임 노조 임원을 주축으로 사측과의 추가 협상·파업 여부 등 향후 계획 논의가 이뤄질 계획이다.

지난해 8월 삼성전자 노사는 창사 52년 만에 첫 단체협약을 체결했고, 같은 해 10월부터 임금협상을 벌여왔다. 사측이 제시한 최종안을 놓고 지난주 투표가 진행되면서 첫 노사 임금협약 체결 가능성이 점쳐졌지만, 90.7%라는 노조원들의 압도적 반대가 나오며 합의는 불발됐다.

사측 최종안에는 조합발전기금 3000만원 지원 방안과 노사 상생협의체를 통한 임금피크제, 임직원 휴식권 개선 협의 등 내용이 담겼다. 노조가 요구했던 연봉 1000만원 일괄 인상과 매년 영업이익 25% 성과급 지급 등 요구는 반영되지 않았다.

회사 측은 임직원 대표로 구성된 노사협의회가 작년 3월에 정한 기존 2021년도 임금인상분 외에는 추가 인상이 어렵다는 입장을 고수한 것으로 전해졌다.

해당 안을 놓고 진행한 조합원 투표가 결국 부결되면서 노조위원장은 즉각 사퇴했고, 노조 비상대책위원회가 꾸려진 상태다.

비대위는 출범 직후 낸 입장문에서 "노사 간 대화는 이제 결렬됐다"며 "중앙노동위원회 조정 신청을 통해 합법적인 쟁의행위권을 확보하고 회사에 맞서 더 큰 투쟁을 조직하겠다"고 경고했다.

노조 비대위는 또 메모리사업부 직원들에 대한 300% 추가 인센티브 지급을 언급하며 "회사는 그간 임금교섭 자리에서 임금인상 여력이 없다고 변명해왔다"면서 "뒤통수를 맞았다. 노조와 직원들을 농락하는 것"이라고 성토했다. 그러면서 "경계현 대표이사가 직접 노조와 만나 소통하라"는 요구도 함께 내놨다.

향후 노조는 고용노동부 중앙노동위원회에 조정을 신청하는 방안을 검토할 것으로 보인다. 만일 조정에서도 노사 간 이견이 좁혀지지 않아 '조정 중지' 판정이 나오면 노조는 합법적으로 파업을 할 수 있는 쟁의권을 확보하게 된다. 실제 파업으로 이어지면 삼성전자 창사 이래 첫 파업이다.

다만 파업이 현실화하더라도 파급은 크지 않을 전망이다. 현재 전국 삼성전자 노조의 조합원 수는 4500명 규모로, 국내 전체 삼성전자 임직원(약 11만4000명)의 4% 수준이다.

삼성전자 측은 "노동조합과의 교섭에 성실하게 임하고 있고 언제든 노조와 대화할 용의가 있다"고 밝혔다.

한편 삼성에서는 2020년 이재용 삼성전자 부회장의 '무노조 경영 원칙' 폐기 선언 이후 노조 활동이 본격화되는 분위기다. 앞서 조합원 2500명 규모의 삼성디스플레이 노조는 지난해 6월 2주 넘게 소규모 파업을 벌였다가 결국 회사가 정한 기존 임금인상률에 따르기로 하고 임금협약을 체결했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr