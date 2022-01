"뽑을 사람 안 정했다"…'대선 후보 토론' 설연휴 부동층 잡을 적기

[아시아경제 이기민 기자] 20대 대통령 선거가 40여일 앞으로 다가온 가운데 이번 설 명절이 뽑을 사람을 아직 정하지 못한 부동층을 적기라는 전망이 나오고 있다. 대선 후보들은 코로나19 오미크론 변이 확산 방지에 협조하는 차원에서 예전보다 설 연휴 지역 행보를 줄이는 대신 방송 토론을 준비해 지지율을 끌어올린다는 전략이다.

29일 한국갤럽에 따르면 회사가 지난 25일부터 27일까지 전국 성인 1000명을 대상으로 차기 대통령 지지도를 조사한 결과 이 후보의 지지율은 35%, 윤 후보는 35%를 기록한 것으로 나타났다. 안철수 후보와 심상정 후보는 각각 15%, 4%였다. 아직은 뽑을 후보를 정하지 못했다는 의견은 10%였다.

선거일이 가까워지는 만큼 의견을 유보한 답변이 줄고 있다. 지난해 10월19일~21일 조사 당시 의견 유보 입장을 보인 응답자는 18%였지만 최근 조사에서는 8%포인트 감소했다.

이 같은 특징은 다른 여론조사에서도 나타난다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 전국의 유권자 1002명을 대상으로 지난 26일과 27일 이틀간 조사한 결과 이 후보와 윤 후보 각각 32.9%, 41.1%로 나타나 한국갤럽의 조사와는 차이가 있었지만 무응답, 없음, 모름 등 후보를 지정하지 못한 답변은 지난해 12월 29일~31일 조사(18.9%)에서 11.9%로 7%포인트 줄었다.

대선 후보들과 각 정당은 설 연휴에 치러지는 양자토론 및 4자 TV토론 관련 협상과 준비에 박차를 가하고 있다. 과거 대선후보들이 명절 연휴 서울역·용산역 등 주요 기차역이나 지역 유세를 이어갔던 것과는 사뭇 다른 모습이다. 정부가 오미크론 방지를 위해 귀향 자제를 요청한 상황에서 일정을 줄이고 대선후보 토론 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.

우선 이달 31일로 예정된 이·윤 양자토론을 앞두고 더불어민주당과 국민의힘의 힘겨루기가 팽팽하다. 이날 오후 양당은 토론 방식과 시간 등 구체적인 내용에 대해 실무협상을 벌였지만 결렬됐다.

민주당은 '민생 경제'와 '외교 안보', '도덕성 검증'까지 세 분야로 주제를 각각 나눠 토론을 진행하자고 제안했지만, 국민의힘은 주제별 토론방식으로는 '대장동 논란', '성남 FC 관련 의혹'을 검증할 수 없다면 반대해서다. 법원에서 양자 TV토론 금지 가처분 인용을 받아낸 안철수 후보와 심상정 후보도 다음달 3일 열리는 4자 방송토론에서 정책 비전을 알리고 지지율 반등을 노리는 것으로 전해졌다.

이종훈 정치평론가는 "이번 대선은 과거 대선과 달리 연휴가 끝나면 선거까지 남은 시간이 짧다. 이 때문에 토론이 대선에 끼칠 영향이 크다"며 "(무당층이나 중도층) 표심도 이번 토론에서 투표할 후보를 결정할 가능성이 높다"고 설명했다. 또한 "이·윤 양당 후보들의 비호감도가 높은 것으로 평가되고 있는 만큼 토론의 영향에 따라 안·심 후보의 지지율이 반등할 여지도 충분하다"고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr