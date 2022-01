이준석 "설 연휴 전이 마지노선…安 단일화 없을 것" 예측

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대선후보와의 야권 후보 단일화에 관해 "이번 주 설 연휴 전이 마지노선이었다"며 단일화가 없을 것이라고 설명했다.

29일 이 대표는 MBC라디오 '정치인싸'에 출연해 "역대 단일화라는 건 보통 마지노선이 44일 정도 전에 된다"며 이같이 밝혔다. 이 대표는 "이번 주 온라인 광고를 대부분 당이 계약한다. 규모에 따라 다르겠지만 최대 60억 원까지 간다"며 "그걸 지금 계약한 당은 완주 의지가 있는 것이고 계약하지 않은 당은 완주 가능성을 낮게 보는 것"이라고 전망했다.

이 대표는 "공식 선거 운동 기간이 21일 정도 있고, 그 앞에 한 20일 정도를 앞두고 계약해야 선거에 필요한 유세차와 홍보물 등을 발송 기한에 맞출 수 있다"고 밝혔다. 이어 "단일화가 돼서 후보가 사라지거나 15%의 득표율을 못 받아도 돈을 날리는 것"이라며 "국민의당이 어떤 선택을 했는지 모르지만, 내부적으로는 그 판단에 따라 자금을 집행했을 것"이라고 분석했다.

또 이 대표는 지난 2017년 대선에서 안 후보가 선거 비용으로 480억원을 쓴 것으로 파악된다며 "본인이 15% 이상의 득표를 받아서 (선거 비용을) 보전받을 수 있다는 확신이 있으면 가는 게 옵션인데 그게 없는 순간 굉장한 부담"이라고 강조했다. 아울러 "지금 상황에서 지난 선거처럼 400억 원대 총지출을 안 후보가 감행하는 건 상당한 모험수"라고도 주장했다.

이 대표는 안 후보와 연대 가능성을 열어놓은 더불어민주당을 향해 "단일화가 그렇게 좋으면 그쪽에서 하라"며 "협상해 보면 이상한 것을 요구할 수도 있다"고도 언급했다. 또 이재명 더불어민주당 후보와의 양자토론을 앞둔 윤석열 국민의힘 대선후보에 대해서는 "(윤 후보가) 정치 기술, 말 기술로는 한다고 하는 분들인 홍준표 의원, 유승민 전 의원 등과의 경선 토론에서 전혀 안 밀렸다"고도 분석했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr