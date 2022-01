이재명 "모든 버스·지하철에 5G 공공 와이파이 도입"

와이파이 끊김 현상 해결 등 공공 와이파이 개선 공약

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 29일 전국 대중교통에 5세대 이동통신(5G) 기반의 공공 와이파이(Wi-Fi)를 도입하겠다고 밝혔다.

이 후보는 이날 페이스북에 '어디서든 터져요. 모든 버스, 지하철에 5G 와이파이'라고 적은 56번째 '소확행'(소소하지만 확실한 행복) 공약을 공개했다.

민주당 선거대책위원회는 보도자료에서 "전국의 버스와 지하철 와이파이를 5G 슈퍼 와이파이로 바꾸겠다"면서 " 2023년까지 전국 3만여 대에 달하는 시내버스를 비롯해 마을버스·광역버스·시외 고속버스까지 5G 공공 와이파이를 설치하겠다는 계획"이라고 설명했다.

선대위는 "버스나 지하철 등 대중교통 내 공공 와이파이의 높은 이용 빈도에 비해 질이 현격하게 떨어져 국민 불편이 초래되고 있다"면서 "공공 와이파이의 속도 개선을 통해 국민의 편리한 데이터 사용 환경을 조성하고 국민의 통신 주권을 확대해야 한다"고 강조했다.

현재 지하철 와이파이 속도는 통신사 평균 속도의 15% 수준에 그치는 등 공공 와이파이의 높은 이용 빈도에 비해 질이 현격히 떨어져 국민 불편이 초래되고 있다는 지적이다.

또한 과학기술정보통신부와 통신사가 일부 구간에서 시범 추진했던 지하철 '5G 백홀'(상위 기간망과 이동통신 기지국 주변부 하위망을 연결해 와이파이 속도를 향상해주는 전송망)을 공항철도를 포함한 광역 지하철 전반으로 확대하고, 와이파이 혼선에 따른 데이터 끊김 현상도 개선할 방침이다.

선대위 측은 "버스와 지하철 와이파이를 '빵빵' 터지는 '5G 슈퍼와이파이'로 업그레이드해 국민들의 편리한 데이터 이용을 지원하고 이용자 누구나 대중교통에서도 마음껏 동영상, 드라마, SNS 등을 즐길 수 있는 시대를 만들겠다"고 밝혔다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr