송원산업 송원산업 004430 | 코스피 증권정보 현재가 19,400 전일대비 1,500 등락률 +8.38% 거래량 275,888 전일가 17,900 2022.01.28 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?'이용료 없는 카카오톡 종목 추천', 화제송원산업, 3분기 영업이익 300억원…전년동기대비 89%↑ close 은 지난해 연결기준 영업이익이 1057억1409만원으로 전년 대비 55.4% 증가했다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 9981억9088만원으로 23.6% 늘었다. 당기순이익은 712억943만원으로 151% 증가했다.

