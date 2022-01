아톤, 상암에서 여의도로 본점이전

핀테크 보안ㆍ인증 리딩기업으로 본격 성장

메타버스로 업무효율 및 복지증진을 위한 공간 체험

[아시아경제 박형수 기자] 핀테크 보안업체 아톤은 본사를 서울시 상암동에서 서울시 여의도 파크원타워로 이전했다고 28일 밝혔다. 주요 고객사인 금융사가 밀집해있는 여의도로 이전해 핀테크 보안ㆍ인증 선두업체로 성장해 나간다는 전략이다.

아톤은 1999년 창립할 당시 여의도에 본점을 두고 뱅킹서비스를 중심으로 개발했다. 모바일 금융의 태동기를 지냈고 상암동으로 이전한 뒤로 기술 기반 성장의 기틀을 마련했다. 아톤은 22년 만에 창립 당시 본점이었던 여의도로 다시 돌아왔다.

아톤은 본점으로 이전하면서 직원들의 업무효율을 높이고 즐겁게 일하는 공간으로 구성하는 것에 중점을 뒀다. 공간을 직원들에게 알리고 미리 체험할수 있도록 메타버스로 본점이전 행사를 진행하기도 했다. 임직원 100여 명은 메타버스로 구현한 아톤의 신사옥 공간을 직접 둘러보며 각 공간이 갖는 의미와 여의도에서의 근무환경에 대해 미리 체험해보는 기회를 가졌다.

김종서 아톤 대표는 "앞선 생각과 기술로 일상을 편리하게 만들고 골리앗을 움직여 함께 혁신을 만들어 내는 것이 아톤의 본질이자 역할"이라고 말했다. 이어 "새로운 성장과 도약을 다시한번 이루기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr