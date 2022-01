[포토] 미사일 도발한 北, 해병대 간 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 28일 경기도 김포시 애기봉평화생태공원 해병대 2사단을 방문하고 있다. 이 후보는 설 명절을 앞두고 장병들의 노고를 격려하고 MZ세대 장병, 간부와 대화를 통해 애로사항을 정취했다.

이 후보가 방문하는 해병대 2사단은 경계 책임구역이 전군을 통틀어 최장길이로 남북군사합의에 따른 한강하구 공동조사 및 한강수로 개방작전 범위 확대로 높은 강도의 경계 작전을 수행 중이다.

