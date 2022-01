[아시아경제 서소정 기자] 한국은행이 설 연휴가 끝나는 다음달 3일 이승헌 부총재 주재로 상황점검회의를 열어 국제금융시장 상황을 점검한다.

28일 한은에 따르면 설 연휴 기간 중 본부 외자운용원과 주요 금융중심지 소재 국외사무소(뉴욕·런던·프랑크푸르트·도쿄)는 국제 금융시장, 한국 관련 지표 등을 24시간 점검할 예정이다.

한은은 대외 불확실성 등을 고려해 이번 설 연휴에 국제금융시장 동향에 대한 모니터링을 강화할 계획이다.

다음달 3일 오전 8시에는 이승헌 부총재 주재로 상황점검회의를 열어 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장 영향 등을 종합적으로 논의한다.

이 회의에는 한은 통화정책국장, 국제국장, 금융시장국장, 공보관, 투자운용부장, 시장총괄팀장, 외환시장팀장 등이 참석한다.

