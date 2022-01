대우건설, 2220억 규모 베트남 하노이 복합개발사업 추진

대우건설이 2220억원 규모의 베트남 하노이 복합개발사업에 나선다.

대우건설은 지난 26일 국내 투자자들과 함께 하노이 스타레이크시티에 위치한 H1HH1블록 개발을 위한 투자 계약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이곳은 대우건설이 디벨로퍼로 총괄 기획해 조성 중인 스타레이크시티 신도시 내 복합개발사업 용지다. 대우건설은 이 용지를 개발해 지하2층~지상23층, 아파트 2개동(228가구)과 오피스 1개동 및 상가시설을 건설한다는 계획이다.

총 사업비 1억8550만 달러(약 2220억원) 규모로 한국에 설립된 펀드(모회사)에서 싱가포르 SPC(자회사)에 출자해 베트남 현지 시행법인(손자회사)을 설립해 시행하는 방식으로 진행된다. 대우건설은 펀드 투자뿐 아니라 시공에도 참여해 시행과 시공을 병행한다.

대우건설 관계자는 "국내 건설사가 자체 노하우와 기술력을 바탕으로 개발사업 전 과정을 기획한 대표적인 한국형 신도시 수출 사례"라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr