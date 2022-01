[특징주]'내부자거래 의혹'에 에코프로 3형제 일제히 ↓

[아시아경제 이명환 기자] 내부거래 의혹으로 회사 관계자가 검찰 조사를 받는 것으로 알려진 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 303,200 전일대비 22,900 등락률 -7.02% 거래량 378,010 전일가 326,100 2022.01.28 10:16 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발“오토앤" 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 연속 적중 "上"[특징주]'내부자 거래 수사' 에코프로비엠, 장 초반 보합세 close 과 계열사들이 일제히 하락하고 있다.

한편 에코프로비엠의 핵심 임원들은 주식 내부자 거래 혐의(자본시장법 위반)로 금융당국과 검찰의 수사를 받고 있다. 업계 관계자 등에 따르면 에코프로비엠은 지난해 9월께 금융위원회 자본시장조사단으로부터 현장 조사를 받은 것으로 알려졌다.

조사 관련 보도가 나오자 에코프로비엠은 지난 26일 홈페이지 공지를 통해 "에코프로 및 계열사들의 일부 임직원들이 에코프로비엠 주식에 대한 미공개 중요정보를 이용한 내부자거래 혐의로 검찰 조사를 받고 있다"고 수사 사실을 인정했다. 그러면서 "진행되는 제반 과정에 대해 관련 법령에 따라 적절한 조치를 취하고 수사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔다.

