[특징주] 삼성SDI, 1분기 실적 전망 하향…6%대 ↓

삼성SDI가 지난해 4분기 실적 부진과 올해 1분기 실적 전망 하향 소식에 6% 넘게 하락하고 있다.

삼성SDI는 전일 4분기 연결 기준 매출액 3조8159억원, 영업이익 2657억원으로 전년 동기 대비 각각 17.4%, 7,9% 증가했다. 그러나 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회한 수치다.

권성률 DB금융투자 연구원은 28일 "4분기 실적은 특별 성과급 등 일회성 비용을 감안하더라도 부진한 수준"이라며 "완성차 업체 생산 차질로 전지 매출액이 기대에 미치지 못했다"라고 분석했다.

박강호 대신증권 연구원은 "2022년 1분기 영업이익(연결)은 전년 동기 대비 113.2% 증가한 2839억원으로 추정한다"며 "전기차향 중대형 전지 매출도 증가하지만 이전 추정 대비 매출과 이익을 하향한다"고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr