알로소, 시그니쳐 시리즈 '사티' 영상 이벤트 진행

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 프리미엄 소파 브랜드 알로소가 봄철 이사 및 결혼 시즌을 앞두고 베스트셀러 소파 '사티(SATI)'의 영상을 공개하며 다음달 28일까지 다양한 이벤트를 진행한다.

알로소는 장기화되는 코로나 사태로 집에서 보내는 일상의 중요성이 커지는 상황에서 사티가 선사하는 풍요로운 쉼의 가치를 전달하고자 이번 영상을 기획했다. 소파에 앉는 순간 밀착되는 등받이와 팔걸이, 좌방석 등 세 개의 면이 만나 사용자의 온 몸을 감싸주는 압도적인 휴식, '트리플 레스트(Triple-rest)'의 개념을 영상으로 풀어냈다.

이번 영상은 알로소 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 영상 공개를 기념해 다음달 28일까지 다양한 이벤트를 진행한다. 200만원 상당의 사티 3인 소파를 총 3인에게 증정하는 체험단 이벤트부터, 영상 시청 후 간단한 퀴즈를 풀어 응모하면 추첨을 통해 프리미엄 캔들, 커피 기프티콘 등 일상 속 여유를 즐기기 좋은 선물을 제공하는 퀴즈 이벤트까지 풍성한 혜택을 준비했다.

알로소 관계자는 "알로소의 시그니쳐 소파 사티는 높은 등받이와 팔걸이, 좌방석 세 개의 면이 사용자에게 극적인 편안함을 선사해주며 기대어 앉아 책을 읽거나 생각을 정리하는 등 다양한 형태의 휴식을 완벽하게 지원하는 소파"라고 전했다.

