새 학기 준비 같이해요 … 경남교육청, 예비 고1·2·3 진학 설명회 개최

동부권 26일 경남교육청·서부권 27일 진주교육지원청

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남교육청이 예비 고1, 2, 3학년 학생을 위해 오는 26일과 27일에 ‘희망찬 새 학기 준비를 위한 학생?학부모 대상 진학설명회’를 연다.

경남교육청 경남대입정보센터는 새 학년을 준비하는 학생이 대학입시와 관련해 효율적으로 방학을 보낼 수 있도록 설명회를 마련했다.

2015 교육과정의 특징, 일반 선택 과목과 진로 선택 과목의 대입 평가 방법, 대입 전형별 특징, 학생부 위주 전형 준비법을 집중적으로 안내한다.

동부권 진학설명회는 이달 26일 경남교육청 별관 3층 공감홀, 서부권은 27일 진주교육지원청 2층 대강당에서 열리며 오후 7시부터 9시까지 진행한다.

사전 신청한 학생과 학부모 99명이 참석 가능하며 코로나19 백신 2차 이상 접종자이자 접종 후 6개월 미만 경과자만 입장할 수 있다.

이날 경남대입정보센터 김종승 강사는 대입전형의 특징과 효율적 준비방안을 설명하고 부산대 입학사정관 김동언·부경대 입학사정관 신봉주 강사는 학생부종합전형의 특징과 학교생활기록부의 영역별 평가 방법을 안내한다.

참석자에게는 강의자료와 2023학년도 대입 시행 계획 주요 사항, 학생부교과전형과 학생부종합전형, 논술전형, 학생부 위주 전형의 대학별 학교생활기록부 교과성적 반영방법, 대학수학능력시험의 특징 등이 수록된 자료집을 배부한다.

홍정희 진로교육과장은 “학생의 자기 주도적 진로 탐색과 진학 준비에 도움이 되기를 기대한다”며 “알찬 겨울방학을 보내 자신감을 가지고 새 학기를 맞이하게 되길 바란다”라고 말했다.

