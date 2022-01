산은, 소외계층 돕는 민들레국수집과 요셉의원에 4000만원 후원

KDB 따뜻한 동행 51호 후원대상

[아시아경제 박선미 기자]산업은행은 24일 'KDB 따뜻한 동행' 51호 후원 대상으로 노숙인 등 소외계층에 무료급식과 무료진료를 통해 따뜻한 나눔을 실천하고 있는 민들레국수집과 요셉의원을 선정했다. 2000만원씩 총 4000만원의 후원금이 전달됐다.

민들레국수집은 인천 동구 소재 무료급식소로, 어려운 이웃들이 추운 겨울을 이겨낼 수 있도록 도시락과 따뜻한 어묵, 커피 등의 식사를 제공하고 있다. 또 요셉의원은 서울 영등포구 소재 무료진료 병원으로 내과, 정형외과 및 치과 등 20여개 과에서 노숙인 및 쪽방촌 거주 환자들을 대상으로 진료하고 있다.

이번 후원을 통해 민들레국수집은 조금 더 풍성한 설맞이 음식을 준비해 이웃사랑을 실천할 수 있게 됐고 요셉의원은 비용이 많이 들지만 어려운 이웃들이 가장 필요로 하는 의치(틀니) 및 치과 치료를 환자들에게 해 줄 수 있게 됐다. 후원금 전달식에는 산업은행 김현진 사회공헌단장과 민들레국수집 서영남 대표가 참석했다. 코로나19 장기화로 어려운 시기를 보내고 있는 소외계층 지원을 위해 양 기관이 더욱 협력하기로 했다.

산은 관계자는 "KDB 따뜻한 동행 사업으로 장애인, 희귀난치병 환자, 범죄피해자 및 저소득 예술인 등 복지사각지대의 소외계층 123명, 복지시설 및 단체 16곳을 후원했다"며 "이번 지원까지 모두 51차례에 걸쳐 총 9억원의 따뜻한 후원금을 전달했다"고 설명했다.

