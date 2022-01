2020년 콘텐츠 산업 수출액 14조원 돌파

문체부 '콘텐츠산업조사' 결과…수출액 16.3% 증가

매출액 128조2870억원…게임·만화 급성장

2020년 콘텐츠 산업 수출액이 한류 열풍에 힘입어 14조 원을 돌파했다. 문화체육관광부가 24일 발표한 '콘텐츠산업조사(2020년 기준)' 결과에 따르면 2020년 콘텐츠 산업 수출액은 119억2428만 달러(약 14조2340억 원)다. 2019년 102억5388만 달러(약 12조2400억 원)보다 16.3% 늘었다. 출판(61.1%), 영화(43.0%), 만화(36.3%), 방송(28.5%), 게임(23.1%) 등 분야에서 두드러진 상승세를 나타냈다. 수출액 규모는 게임이 81억9356만 달러(9조7839억 원)로 가장 많았다. 캐릭터(7억1581만 달러), 방송(6억9279만 달러), 지식정보(6억9199만 달러), 음악(6억7963만 달러)은 그 뒤를 차례로 이었다.

콘텐츠 산업 매출액은 128조2870억 원으로 집계됐다. 전년 126조7123억 원보다 1.2% 증가했다. 비대면 온라인 문화 콘텐츠 수요가 늘면서 디지털 유통 기반의 게임(21.3%)과 만화(14.7%)가 급성장했다. 반면 대면 현장 영업이 제한된 영화(53.6%), 애니메이션(13.6%), 음악(11.0%) 등은 매출이 급감했다. 매출액 규모에서는 방송이 21조9647억 원으로 가장 높았다. 그 뒤는 출판(21조6488억 원), 지식정보(19조3734억 원), 게임(18조8855억 원), 광고(17조4218억 원) 순으로 조사됐다. 콘텐츠 산업 사업체와 종사자 수는 각각 9만9551곳과 64만2086명으로 집계됐다. 2019년보다 4.4%와 5.9% 줄었다. 코로나19 확산으로 영화관, 공연장 등의 영업이 제한돼 이전 수준을 유지하기 어려웠다.

이번 내용은 문체부가 여덟 산업 사업체를 조사한 자료와 한국콘텐츠진흥원·영화진흥위원회·정보통신정책연구원이 각각 게임·영화·방송 산업을 알아본 결과를 인용해 집계한 것이다. 콘텐츠 산업 분류에 근거해 열한 가지 산업(출판·만화·음악·게임·영화·애니메이션·방송·캐릭터·지식정보·콘텐츠솔루션)에 대한 통계정보를 체계적으로 제공한다. 자세한 내용은 문체부와 콘진원 누리집 참조.

