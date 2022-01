생명보험협회 "설계사가 직접 소개하는 보험, 유튜브서 만나세요"

유튜브 채널서 '탄탄한 생명보험 기본기' 시리즈 연재

MZ세대 눈높이에 맞는 콘텐츠 제작 예정

[아시아경제 기하영 기자]생명보험협회가 유튜브 채널 활성화를 통해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 소통에 나선다.

생보협회는 자체 제작 영상인 '탄탄한 생명보험 기본기(탄생기)' 시리즈 중 종신보험편 3개 영상을 유튜브 채널에 업로드했다고 24일 밝혔다. 종신보험편을 시작으로 연금보험, 암보험, 변액보험 등 다양한 생명보험 상품에 대한 영상도 순차적으로 업로드될 예정이다.

탄탄한 생명보험 기본기(탄생기) 시리즈는 외주제작된 협회의 기존 영상들과 달리 영업현장의 설계사들과 협회의 다양한 전문가들이 참여한 자체제작 영상이다. 생보사에서 각각 다른 개성의 설계사들이 출연해 상품에 대한 설명과 함께 영업현장에서 경험한 다양한 사례를 생생하게 소개한 것이 특징이다.

이는 유튜브 등 디지털·인터넷 매체가 미디어의 중심이 된 최근의 미디어 환경변화에 따른 것이다. 특히 2020년 12월 취임한 정희수 회장이 디지털 전환과 MZ세대의 눈높이에 맞는 인터넷·SNS 홍보를 강조하면서 속도가 붙었다.

향후 생보협회는 생명보험에 대한 여러 오해를 풀어주거나 중요한 이슈를 설명해주는 정보제공 영상, 생보업계 종사자들의 다양한 모습을 진솔하게 보여주는 영상 등 소비자에게 유용한 콘텐츠로 유튜브 채널을 운영할 예정이다.

협회 관계자는 "유튜브를 활용한 다양한 콘텐츠를 통해 생명보험에 대한 올바른 정보를 전달함으로써 소비자들의 생명보험에 대한 이해도와 업계에 대한 이미지가 모두 제고될 것으로 기대한다"고 말했다.

