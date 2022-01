文대통령 비서관 인사 단행…공직기강 이병군·제도개혁 송창욱(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 24일 청와대 공직기강비서관에 이병군 공직기강비서관실 선임행정관, 제도개혁비서관에 송창욱 제도개혁비서관실 선임행정관을 각각 내정했다.

1973년생인 이 비서관은 대전 유성고, 경희대 법학과를 거쳐 연세대 법무대학원 석사학위를 취득하고 법률사무소 청지 변호사로 일하다가 국가안보실 사이버정보비서관실 행정관, 대통령비서실 반부패비서관실 행정관 등을 역임했다.

1974년생인 송 신임 비서관은 서울 동북고, 한양대 법학과를 거쳐 연세대 행정대학원 국제관계안보학 석사학위와 서울시립대 행정학 박사 학위를 취득했다. 국회의원 보좌관 출신으로 대통령비서실 균형인사비서관실, 춘추관장실 행정관 등을 역임했다.

박경미 청와대 대변인은 "신임 비서관들은 청와대 내의 여러 비서관실에서 다양한 경험을 쌓아 왔으며, 해당 비서관실의 선임행정관으로 근무하며 소관 업무를 잘 파악하고 있는 적임자"라며 "맡은 바 역할을 충실히 수행할 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr