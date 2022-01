"삐빅~! 이 소고기는 상했습니다"…휴대용 전자 코 나왔다

한국생명공학연구원

[아시아경제 김봉수 기자] "삐빅~! 이 소고기는 상해서 먹을 수 없습니다!". 국내 연구진이 육류 신선도 측정이 가능한 바이오나노 전자 코 실용화 기술 개발에 성공했다.

한국생명공학연구원은 감염병연구센터 권오석 박사팀이 새로운 화합물을 통해 육류 부패 시 발생하는 유해인자들을 확인할 수 있는 휴대용 전자 코를 개발했다고 24일 밝혔다.

육류의 신선도를 확인하는 방법으로 눈으로 살펴 보거나 생물학적·화학적 검사가 있지만 일관성이 떨어지거나 시간이 오래 걸린다. 연구팀이 개발한 전자 코는 육류가 부패하게 되면 악취가 발생한다는 점을 착안했다. 악취는 육류를 구성하는 단백질 아미노산이 변성되며 발생하는 카다베린과 푸트레신이라는 화합물(생체아민, Biogenic amines) 때문이다. 이런 물질을 사람의 코로 판별하려면 부패가 상당 기간 진행된 상태로 이미 먹거리로서의 가치를 잃게 된다.

연구팀은 카다베린과 푸트레신에 반응하는 화합물 2종을 새롭게 합성해 바이오나노 센서에 적용, 극미량의 생체아민만으로도 육류의 신선도를 측정할 수 있는 전자 코를 개발했다. 카다베린과 푸트레신의 생성량의 측정도 가능해 육류가 얼마나 상했는지를 객관적으로 판단하고 관리 상태를 추적할 수 있다. 유심 교체형으로 전자 코를 설계해 쉽게 센서 교체가 가능하고 소형배터리를 사용해 휴대하기도 편하다.

권오석 박사는 "생체아민의 생성량 모니터링을 통해 육류의 신선도 측정뿐만 아니라, 온도, 습도 등 부패에 영향을 주는 다양한 요소의 상관관계를 분석하는 기초자료를 제공할 수 있게 됐다"며 "향후 제품화를 통해 여름철 먹거리 안전에 기여하고 식품 연관 산업에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

이번 연구 결과는 바이오센서 분야의 국제학술지 "Biosensors and Bioelectronics(IF 10.613)"에 지난해 12월24일 온라인 게재됐다. 기업에 기술 이전돼 곧 상품화될 전망이다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr