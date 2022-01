김이배 제주항공 대표 "내년 B737-MAX 도입…중단거리 우위 확보"

창립 17주년 기념 행사

상반기 B737 화물기 도입

[아시아경제 이동우 기자] 김이배 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 대표이사는 오는 25일 창립 17주년을 맞아 "내년 B737-MAX 기종을 도입해 더 높은 수준의 경쟁력을 갖춰 중단거리에서 우위를 점하겠다"고 말했다.

김 대표이사는 24일 메타버스를 활용한 가상공간에서 진행한 창립기념식에서 “도약할 준비를 하고 세상으로 힘차게 나아가자”며 이같이 말했다.

김 대표이사는 올해 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 의 전략키워드인 ‘비도진세(備跳進世)’를 실현하기 위해 ▲자원과 조직의 효율적 활용 ▲기회의 포착과 끊임없는 도전 등 두 가지를 당부했다.

김 대표이사는 "한정된 인적·물적 자원의 효율적인 협업으로 ‘하나의 조직’을 만들어야 한다"며 " 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 의 확실한 강점인 다양성을 기반으로 한 ‘One Team One Dream’을 실천해야 한다”고 강조했다.

양대 대형항공사의 통합을 대비해 중단거리 노선 강화에 나선다. 김 대표이사는 “우리나라 항공산업의 구조개편이 논의되고 있는 시점에서 긴 호흡으로 상황을 분석하고 유연하게 준비하자”며 “올 상반기 B737 화물기를 도입해 화물사업을 강화하고, 내년 B737-MAX 기종을 도입해 더 높은 수준의 경쟁력을 갖춰 중단거리에서 우위를 점하겠다”고 강조했다.

화물 전용기 도입을 계기로 화물 운송사업을 확대해 수익구조를 다변화하는 한편 최근 항공업계의 화두인 대형기 도입과 장거리 노선 취항에 발맞춰 현재 사업 모델의 경쟁력을 높이는 데 주력하겠다는 구상이다.

또 정부의 미래사업 중 하나인 ‘도심항공교통(UAM) 사업’에 대해서도 관심을 드러냈다. 김 대표이사는 “UAM이라는 산업 생태계에서 선도적 역할을 할 수 있도록 업계 등과 논의를 진행하고 있으며, 올 상반기내에 가시적인 성과를 거둘 수 있을 것으로 예상하고 있다”고 말했다.

끝으로 “과거 역동적이었던 우리의 모습을 회상하면서 자존감과 자신감을 회복하자”며 “지난 한해 수고해준 임직원들에게 감사의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

한편 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 의 창립 17주년 행사는 ‘격려, 감사, 자신감 회복’을 주제로 메타버스 방식의 비대면 행사로 진행했다. 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 의 메타버스 존에는 대표이사의 기념사, 우수 직원 시상식, 그리고 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 15,700 전일대비 450 등락률 -2.79% 거래량 26,444 전일가 16,150 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 설연휴 국내선 증편…1만600석 규모제주항공, 국내선 특가 항공권 판매…편도 운임 1만7000원부터[포토] 제주항공 "겨울철 대표간식 호빵 드세요" close 의 발자취와 직원들의 공연영상으로 구성해 원하는 영상을 시청할 수 있게 제작했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr