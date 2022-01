[특징주] 롯데정밀화학, 사상 최대 영업익 전망에 2.9%↑

[아시아경제 이민지 기자] 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 2,300 등락률 +3.22% 거래량 163,032 전일가 71,500 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정밀화학, 물가상승·금리인상 헷지 가능 사업구조"삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다 close 이 2% 넘게 상승중이다. 코스피 기업 대부분이 내림세를 보이고 있지만 실적 상승에 대한 기대감이 반영되면서 주가가 오름세를 유지하고 있다.

24일 오전 9시 50분 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 2,300 등락률 +3.22% 거래량 163,032 전일가 71,500 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정밀화학, 물가상승·금리인상 헷지 가능 사업구조"삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다 close 은 전 거래일 대비 2.94% 상승한 7만3600원을 가리키고 있다. 인플레이션 장기화와 금리 인사 등 부정적인 대외 환경에도 불구하고 사상 최대 실적을 올릴 수 있다는 증권가의 기대감이 투심 확대로 연결된 것으로 추정된다.

하나금융투자는 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 2,300 등락률 +3.22% 거래량 163,032 전일가 71,500 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정밀화학, 물가상승·금리인상 헷지 가능 사업구조"삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다 close 에 대해 올해 영업이익으로 3208억원을 기록, 전년 대비 27% 늘어나며 사상 최대치를 경신할 것으로 전망했다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 “경쟁국가인 중국의 경우 에폭시부원료(ECH) 생산을 글리세린 기반으로 하고 있는데 글리세린 가격이 급등세를 보이고 있어 프로필렌을 기반으로 생산하고 있는 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 2,300 등락률 +3.22% 거래량 163,032 전일가 71,500 2022.01.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데정밀화학, 물가상승·금리인상 헷지 가능 사업구조"삼성ENG-롯데케미칼, 암모니아 기반 청정수소 생산 실증사업암모니아서 친환경 수소 만드는 기술 상용화, 산학연 머리 맞댄다 close 의 경쟁력 강화가 기대된다”며 “중국은 석탄 등 전통 에너지원의 수급 불안정에 따른 전기료 인상으로 가동률도 하향되고 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr