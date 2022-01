넥센타이어, 폭스바겐 제타에 신차용 타이어 공급

[아시아경제 이기민 기자] 넥센타이어가 24일 독일 완성차 업체인 폭스바겐의 '제타' 7세대 페이스 리프트 차량에 타이어를 공급한다고 밝혔다.

제타는 1979년 출시된 폭스바겐의 베스트셀링 세단이다. 이번 7세대 페이스 리프트차량은 넓은 실내공간, 폭스바겐의 최신 인포테인먼트 시스템인 'MIB3', 첨단운전자지원 시스템(ADAS) 등 새로운 기술이 적용됐다.

제타 페이스 리프트 모델에 장착되는 넥센타이어 '엔페라 AU7'은 고급 세단을 위해 개발된 프리미엄 타이어다. 다양한 기후 조건 및 도로 상황에서 제동력과 젖은 노면에서의 그립력 기준을 충족시켜 최적의 주행성능을 제공한다고 넥센타이어는 설명했다.

특히 소비자에게 민감하게 작용하는 소음, 진동에서 기존제품보다도 대폭 강화됐다.

엔페라 AU7는 세계 3대 디자인 어워드인 독일의 'iF 디자인 어워드'와 '레드닷 디자인 어워드', 미국 'IDEA 디자인 어워드'에서 수상한 바 있다.

한편 넥센타이어는 제타를 비롯해 골프 8세대, 파사트, 폴로와 티록 등 폭스바겐 차량에 지속적으로 신차용 타이어를 공급하고 있다.

