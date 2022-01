[아시아경제 박형수 기자] 한국캐피탈은 지난 21일 서울 동대문구에서 무의탁 노인, 행려자, 노숙인 등에 점심 식사를 제공했다고 23일 밝혔다. 사회복지법인 다일복지재단에 기부금 1000만원을 후원했다.

최병규 노조위원장을 비롯해 직원들이 봉사활동에 자발적으로 참여했다.

이상춘 한국캐피탈 대표는 "사회에 공헌하고 이익 일부를 사회에 환원하는 봉사활동 및 기부활동을 이어갈 것"이며 "기업의 사회적 책임이 커지고 있는 만큼 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.

