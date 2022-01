[국제이슈+] 日 유네스코 등재 논란에 휩싸인 사도광산

지자체에선 등재 신청, 외무성이 제지

위안부 기록물 등재 막기위한 자진포기 예상

[아시아경제 이현우 기자] 일본에서 지난해 말 유네스코 세계문화유산으로 등재를 신청한 '사도광산'을 두고 일본 내에서 논란이 확산되고 있습니다. 사도광산이 위치한 일본 니가타현 사도시 등 지방자치단체에서는 등재를 밀어붙이고 있지만, 역으로 중앙정부에서 이를 제지하려는 움직임을 보이는 이례적인 일이 벌어진 것인데요.

22일 일본 산케이신문에 따르면 일본 외무성에서 니가타현 사도시 등 지자체와 여당인 자민당이 강력히 요구하고 있는 사도광산의 유네스코 세계문화유산 등재에 대해 신중론을 주장하고 있는 것으로 알려졌습니다. 앞서 지난 20일 열린 정부 문화심의회에서도 외무성은 반대입장을 밝혔다고 합니다.

日 외무성 "韓 반대에 부딪히면 등재 못해...신중해야"

일본 외무성이 사도광산의 등재를 보류해야한다고 주장하는 이유는 한국과 중국 등 주변국의 반대에 부딪힐 경우 등재자체가 불가능하기 때문이란 입장입니다. 사도광산은 앞서 세계문화유산 등재 후 전세계적 논란에 휩싸인 하시마탄광, 일명 '군함도'와 마찬가지로 일제강점기 강제징용한 현장으로 악명이 높은 곳입니다. 그래서 한국을 비롯해 일본 주변국들이 유네스코 문화유산 등재에 강력히 반발하고 있는데요.

산케이신문에 따르면 일본정부는 앞서 한국과 중국을 비롯해 아시아 8개국이 유네스코에 공동 등재를 신청한 태평양전쟁 시기 일본군 위안부 기록물의 등재를 막기위해서라도 사도광산의 등재신청을 막으려 하고 있는 것으로 알려졌습니다. 일본은 앞서 위안부 기록물 등재를 막기 위해 유네스코에 회원국 중 어느나라든 반대의사를 표명한 유산의 등재를 취소하는 규정을 만들자고 제안한 바 있죠.

결국 사도광산을 등재하려면 이 규정 제안을 다시 철회해야하는 난처한 입장에 처하게 되기 때문에 일본 외무성이 사도광산의 등재를 막고자 신중론을 펴고 있는 것으로 분석되고 있습니다.

일제강점기 징용 역사빼고 전근대 문화유산 등재 노려

그러나 사도시와 여당인 자민당은 외무성의 신중론에 강력히 반대하고 있는 상황입니다. 사도시는 사도광산의 경우 근대사 부분이 아닌 전근대시기인 일본 에도시대 최대 금광이었던 역사 부분만 유네스코에 등재할 것이기 때문에 주변국에서 반대입장을 내세울 수 없다는 주장을 하고 있죠.

사도광산은 1601년부터 1989년까지 운영됐던 일본 최대 광산으로 전근대시기의 운영 역사가 존재하긴 합니다. 그러나 태평양전쟁 시기의 전쟁범죄 역사를 제외하는 것은 과거사 미화에 해당해 일본 내에서도 논란이 일고 있죠. 이곳은 하시마탄광과 마찬가지로 근대화 이후 주요 전범기업인 미쓰비시 그룹이 매입했고, 1100여명의 조선인을 비롯해 중국과 대만 등에서 수많은 노동자들이 강제징용으로 끌려와 착취당한 역사가 엄연히 존재하기 때문입니다.

일본 정부에서는 다음달 1일까지 외무성과 지자체, 자민당의 의견 등을 조율해 사도광산의 등재에 대한 결론을 내릴 것으로 예상되고 있습니다. 어떤 입장으로 결론이 나든 일본 안팎에서 논란이 계속 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr