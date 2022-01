전세계 '최다 접종'인데…"중국 백신, 오미크론에 아무런 도움 안돼"

[아시아경제 권서영 기자] 개발도상국을 중심으로 접종된 중국의 코로나19 백신을 비롯한 불활성 백신이 오미크론 변이에는 거의 효과가 없다는 내용의 연구가 발표됐다.

21일 미국 예일대의 아키코 이와사키 교수 연구진은 "전 세계 48개국에서 접종된 중국 시노백의 코로나19 백신이 오미크론 변이에는 아무런 도움이 되지 않는 것으로 밝혀졌다"고 국제 학술지 '네이처 메디슨'에 발표했다. 시노백은 이른바 불활성 백신으로, 화학 처리를 통해 감염력을 없앤 바이러스로 만든 백신이다. 또 다른 중국 제약사의 백신인 시노팜 백신 역시 같은 원리로 개발됐다.

불활성 백신은 다른 방식의 백신보다 안정적이고 그 제조가 쉽지만, 바이러스 예방 효과가 다소 떨어지는 것으로 알려져 있다. 화이자나 모더나 등의 mRNA 백신이 94~95%의 예방 효과를 보인 데에 반해, 시노백 백신과 시노팜 백신은 각각 51%와 78%가량의 예방률을 보인 것으로 측정된 바 있다.

예일대 연구진은 도미니카 공화국에서 시노백 백신을 2차까지 접종받고 부스터샷으로 화이자의 백신을 접종받은 101명을 대상으로 혈액을 분석했다. 그 결과 3차 접종 이전엔 오미크론 변이 중화 항체가 없었으나 3차 접종 이후에는 전체 접종자의 80%에서 소량의 오미크론 변이 항체가 검출됐다. 그러나 이 항체의 양은 mRNA 백신을 2회 접종받은 사람보다 비슷한 수준으로 확인됐다.

이에 이와사키 교수는 "mRNA 백신 2회 접종으로도 오미크론 변이 감염에 대해 충분한 방어력을 제공하지 못한다"며 "전 세계에서 시노백 백신이 접종된 지역에서는 부스터샷을 두 번까지 접종해야 할 필요가 있다"고 분석했다. 일각에서는 전 세계 110억 회 접종분의 백신 중 50억 회분을 차지하는 불활성 백신이 오미크론 변이 예방에 큰 도움이 되지 못한다면 전 세계에서 돌파 감염 사례가 속출할 수 있다는 우려도 증가하고 있다.

앞서 중국 정부는 지난해 6월 세계보건기구(WHO)의 긴급승인에 앞서 지난해 12월부터 자국에 시노백과 시노팜 백신을 보급했다. 또, 인도네시아와 브라질, 파키스탄 등 각종 개발도상국을 중심으로 백신을 대량 보급했으며 최근에는 아프리카에 10억 회의 접종분을 추가 공급하겠다고 밝혔다. 그러나 네이처지는 오미크론 변이가 확산하는 상황에서 불활성 백신의 사용을 재고해야 한다고 경고하고 있다.

