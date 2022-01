윤석열 "추경 최소 50조 필요…이재명과 만남? 할 얘기 다했다"

"14조 추경, 자영업자 피해 지원 턱없이 부족"

洪 '마음 검다' 발언엔 "논평할 게 있겠나"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 추가경정예산(추경)으로 "최소 50조원이 필요하다"고 22일 밝혔다.

윤 후보는 이날 충청 지역 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 "국회로 넘어온 14조원의 추경안이라는 것은 자영업자의 피해를 보상하고 지원하는데 턱없이 부족하다"며 "그 정도 했으면 이제 구체적인 금액을 용처에 따라 가져와야 하고 데드라인이 50조라고 생각한다"고 말했다.

추경과 관련해 이재명 더불어민주당 후보가 회동을 제안한 데 대해 사실상 거부 의사를 밝힌 것 아니냐는 질문에 막연한 만남은 하지 않겠다고 재차 밝혔다. 윤 후보는 "저를 굉장히 만나고 싶어하는 모양인데 만나면 어떤 결과가 나와야 하지 않겠나"면서 "추경의 규모와 그 돈을 어디에 써야 할 지 이야기를 다 해놨다"고 했다.

홍 의원이 윤 후보는 '얼굴이 두껍고 마음이 검다'라는 말을 했다고 묻자 "그 말씀에 대해서 제가 논평할 게 있겠나"라고 웃으며 말했다.

한편, 배우자 녹취와 관련해 입장을 표명하느냐는 질문엔 "아직은 계획을 듣지 못 했다"고 답했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr