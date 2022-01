소방당국, 대응 1단계 발령

[아시아경제 윤슬기 기자] 21일 오후 3시께 충북 청주시 청원구 오창읍 주성리에 위치한 자동차 배터리 양극제 제조업체 에코프로비엠에서 화재가 발생했다.

소방당국은 대응 1단계 발령하고 소방관 40명, 장비 16대를 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

현재 화재가 난 공장에서는 검은 연기가 치솟고 있으며, 소방당국은 폭발사고로 추정하고 있다.

경찰 관계자는 "1명이 구조돼 병원으로 이송됐고, 4명이 공장 내부에 있는 것으로 안다"고 말했다.

소방 관계자도 "공장 내부에 사람이 있는 것으로 확인, 총력 대응할 예정"이라고 밝혔다.

현재 화재로 인해 공장 접근이 상당히 어려운 것으로 알려졌다.

