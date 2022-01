이재명-윤석열, 코인 공약 '장군멍군'

尹 비과세 한도 상향하자

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 가상자산 공약 경쟁에 나서는 모양새다. 윤 후보가 비과세 한도를 상향하자 이 후보가 이를 받아들이면서 투자손실분에 대한 이월공제 도입을 추가로 내놓은 것이다. 스윙 보터로 불리는 2030 표심 공략이 강화될 전망이다. 두 사람은 서울과 충청에서 각각 지역 바닥민심 훑기에도 나섰다.

이 후보는 21일 51번째 ‘소확행’ 공약으로 가상자산 과세 기준을 5000만원으로 상향하고, 투자손실분에 대해 5년간 이월공제가 가능하도록 하는 손실 이월공제를 도입하겠다고 밝혔다. 민주당은 전날 이같은 내용을 담은 소득세법 개정안을 발의, 입법 뒷받침에 나섰다.

가상자산 비과세 5000만원 한도는 윤 후보가 공약으로 내놨던 내용이다. 이 후보는 여기에 손실 이월공제 도입을 추가했다. 가상자산 투자로 손실을 봤다가 이듬해 수익이 났을 경우를 고려해 손실액을 감안해 과세하겠다는 취지다. 결손을 이월할 수 있는 기간은 최대 5년이다.

가상자산 이슈 선점 경쟁에 본격적으로 나선 것이라는 분석이 나온다. 두 후보는 최근 동시에 가상자산 공약을 발표해 여론몰이에 나선 바 있다. 이 후보는 가상자산 과세 유예에 이어 가상자산 법제화, 가상화폐 공개(ICO) 허용 검토, 증권형 가상자산 발행과 공개(STO) 검토 등을 내놨다. 윤 후보는 가상자산 과세 기준 5000만원 상향, 디지털 자산 기본법 제정을 약속했다. 그는 이어 ‘가상자산 콘퍼런스’에 참석해 ‘디지털산업진흥청(가칭)’ 설립과 네거티브 규제 시스템 전환 등을 강조했다.

두 후보의 경쟁은 ‘스윙 보터’인 2030 표심 잡기에서 비롯된 것으로 보인다. 2030은 두 후보의 공통된 지지 취약층이기도 하다. 2030이 가상자산 주 투자자층인 만큼 이를 공략하겠다는 의지로 읽힌다. 이종훈 정치평론가는 "격전 구도에서 캐스팅보트가 될 가능성이 가장 높은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 것"이라면서 "투표일이 다가올수록 보통 한 표라도 더 얻기 위해서 후보 간 공약이 비슷해지는 경향이 있다"고 설명했다. 국민의힘 관계자는 "청년층에 구애하는 게 맞다. 가상자산 관련해서 앞으로 더 발전시킨 공약이 나올 것"이라고 밝혔다.

두 후보는 이날 서울과 ‘캐스팅보트’ 충청 공략에 각각 나서 지역 표심을 훑었다. 이 후보는 이날 서울 탐방에 나선다. 연남동 거리를 걷고 오후에는 OTT 기업 티빙, 웨이브, 왓챠 대표들을 만나 업계 의견을 청취한다. 오후에는 서울 맞춤형 공약으로 대규모 주택 공급, 재개발·재건축 규제 완화 등 부동산 공약을 발표한다.

윤 후보는 1박 2일 충청 순회를 한다. 이날 오전에는 충남 천안시에 있는 유관순 열사 기념관을 찾아 참배했다. 지역 맞춤형 공약으로는 동서교통망 개선, 행정 및 산업 인프라 구축 등과 관련한 공약을 발표할 예정이다.

