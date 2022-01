홈앤쇼핑, 中企 품질역량 강화 컨설팅 진행

한국식품과학연구원과 MOU…연간 100개 협력사 품질관리 年 2회 교육

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 중소 식품 협력사의 경쟁력 강화를 위해 품질역량 제고 컨설팅을 진행한다고 21일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 한국식품과학연구원과 업무협약(MOU)을 체결하고 1년간 약 100개 중소 식품 협력사에 연 2회 컨설팅과 교육을 시행하기로 했다. 중소 식품협력사 품질체계 강화와 실질적인 지원을 위해서다. 식품 판매 상품에 대한 현장 점검도 실시한다.

현장 점검에서는 법적 서류, 현장 위생, 대외 리스크 예상 관리 항목 등을 컨설팅을 통해 점검한다. 협력사 교육은 식품제조원과 판매처를 대상으로 품질관리 역량강화를 목적으로 진행된다. 또한 대기업 공장 견학을 통해 선진 기술에 대한 이해를 도울 예정이다.

