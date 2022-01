KOTRA·대한상의, 韓-이집트 미래·그린 비즈니스 라운드테이블 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 대한상공회의소, 이집트 경제인연합회와 함께 20일 오후(현지시간) '한-이집트 미래·그린 비즈니스 라운드테이블'을 개최했다고 밝혔다.

이날 라운드테이블에는 문재인 대통령과 무스타파 마드불리 총리 겸 투자·행정개혁 장관과 함께 문승욱 산업통상자원부 장관, 유정열 KOTRA 사장을 비롯해 한-이집트 경협위원장을 역임 중인 주시보 포스코인터내셔널 사장, 이인호 한국무역보험공사 사장, 방문규 한국수출입은행 은행장, 이용배 현대로템 사장, 이태규 명신 대표이사 등이 참석했다.

이집트 측에서는 네빈 가메아 이집트 통상산업부 장관, 히샴 타우픽 공기업부 장관, 알리 헬마이 에이사 이집트 경제인연합회 회장, 칼레드 무함마드 노세이르 알칸 홀딩 회장, 마지드 알만샤위 마나 파르마 회장 등이 참석했다.

양해각서(MOU)·의향서(LOI) 체결식과 함께 개최된 이번 라운드테이블에는 친환경과 미래 신산업 분야에 종사하는 한-이집트 기업인과 기관장 30여명이 참석했다. 이들은 이집트 정부의 지속가능발전전략인 '이집트 비전 2030'을 기반으로 전기차, IT, 교통 등 친환경·미래산업 협력사업을 발굴해 양국의 호혜적 파트너십을 강화해 나가기로 했다. 또 글로벌 공급망 불안에 대응해 양국 간 무역 협력 체계를 구축, 강화하는 계기를 마련했다.

라운드테이블 이후 개최된 MOU·LOI 체결식에는 총 3건의 MOU와 2건의 LOI가 성사됐다. 무역·비즈니스 협력 MOU와 무역보험협력 MOU, 한국과 이집트 간 해수담수화 개발협력 MOU, 전기차 개발협력 LOI 2건이 체결됐다.

유정열 KOTRA 사장은 "이집트는 중동·북아프리카 진출 교두보이자 세계 물류 거점으로 한국의 중요한 전략적 협력 파트너"라며 "KOTRA는 이집트 비전 2030에 맞춰 진출하는 국내 중소·중견 기업을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

