[아시아경제 지연진 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,180 전일대비 10 등락률 -0.84% 거래량 3,481,491 전일가 1,190 2022.01.20 15:30 장마감 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 세원이앤씨 매각 완료…"무차입 경영 돌입 및 신사업 역량 강화"[e공시 눈에 띄네]코스피-19일 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 는 유동성 확보를 위해 100억원 규모의 에쓰씨엔지어링 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 매각했다고 20일 공시했다.

