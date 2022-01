[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영양교육지원청은 지난 19일 오후 2시부터 4시까지 초등 다문화 예비학부모 취학설명회를 열었다.

이 취학설명회는 다문화 학부모들의 궁금증을 쉬원하게 풀어주는 자리다. 한국 교육제도와 학교 환경, 교육과정 등에 대한 궁금증과 두려움을 해소시켜 주고 학교 생활에 대한 이해를 돕기 위해 올해 처음 실시하는 사업이다.

교육지원청은 영양군가족센터와 협의해 다문화가정 대상 홍보 통역 지원 등 연계 추진했다.

영어와 중국어, 베트남어로 번역된 연수교재를 배부하고 소수 언어의 경우 통역가를 통해 소통이 되도록 했다.

교육청 관계자는 “올해 처음으로 실시되는 취학설명회에서 다문화 학부모들이 우리나라 교육의 이모저모를 이해할 수 있는 뜻있는 자리였다”고 말했다.

