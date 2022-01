이준석 "안철수, 옹졸한 마음 못 버려…여전히 세상이 자기 중심으로 돌아가는 줄"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 20일 안철수 국민의힘 대선후보를 향해 ‘옹졸하다’, ‘굉장히 재미있는 분’ ‘세상이 자기 중심으로 도는 분’ 등의 표현을 사용하며 비판을 이어갔다.

이 대표는 이날 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연한 자리에서 가면토론회 관련 논란과 생각을 밝히며 이같이 밝혔다. 이 대표는 최근 가면을 써 신분을 가린 채 정치 현안에 대해 토론하는 방송 프로그램에 출연해 안 후보에 대해 비판을 했다. 이에 대해 국민의당은 가명 속 인물이 이 대표라는 점을 특정하며 문제를 제기, 해당 프로그램이 폐지됐다.

이와 관련해 이 대표는 가면 속 인물이 본인이라는 점을 인정하면서 "(그 프로그램은) 대선주자라든지 이슈가 있으면 거기에 대해 폭넓게 다루는 토론프로그램인데 거기에서 나를 왜 공격하냐고 했는데 새로운 공격을 한 것도 아니고 뉴스쇼(라디오 프로그램)에 나와 하는 말보다도 약하게 했다", "지나가는 말로 안 대표가 등장한 것인데 이러는 것을 보면 아직도 옹졸한 마음을 못 버렸다"고 지적했다.

이 대표는 "정치를 이쯤하면 TV토론 주제나 어디에 본인 이름이 올라오는 것 정도는 오히려 즐기며 받아들여야지 이렇게 하나하나씩 방송국을 쫓아다니면서 내가 손해 입었다고 하는 것은 완전 망상 아니냐"며 "이준석이 안철수 비판할 것이 없어서 가면을 쓰고 안철수 비판하기 위해서 방송에 나갔겠냐, 자기중심으로 세상이 도는 것"이라고 성토했다.

이와 관련해 안 후보가 ‘무섭고 신경 쓰이고 초조해서 그런 것(이 대표가 비판한 것) 아니냐’ 한 것에 대해 이 대표는 "굉장히 재미있는 분으로 보고 있다, 무서운 존재가 아니라"라고 언급했다.

