하나은행, '2022 대한민국 최우수 무역금융 은행상' 수상

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 금융·경제 전문매체 '글로벌 파이낸스' 선정 '2022대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 수상했다고 20일 밝혔다.

이번 수상으로 하나은행은 통산 21회 '글로벌 파이낸스' 선정 '대한민국 최우수 무역금융 은행상'을 수상했다. 무역금융 분야 시장 지배력 및 상품·서비스 품질, 기술력 등 고른 부문의 탁월한 역량을 국제적·지속적으로 인정받은 결과다.

시상식은 코로나19 상황으로 ‘BAFT’ 온라인 포럼 플랫폼으로 진행됐으며, 전세계 금융전문가와 애널리스트의 평가 및 설문결과를 토대로 수상자가 선정됐다.

‘글로벌 파이낸스’ 관계자는 “하나은행은 전세계 106개국 1152개 해외은행들과 환거래 계약을 체결하여 한국내 최대 글로벌 공급망을 확보하고 있으며, 코로나 19 상황에 대응하여 혁신적인 무역금융 디지털 상품 및 서비스를 출시하고, 어려움을 겪고 있는 수출기업 지원 등을 통해 무역금융 활성화에 기여한 점 등이 높게 평가를 받았다”고 선정 이유를 밝혔다.

하나은행 외환사업본부 관계자는 “빠르게 변화하는 시장상황 속에 무역금융 관련 다양한 신상품 및 서비스를 출시하고 디지털 전환 사업을 추진한 결과로 2021년 역대 최고의 외국환 실적을 거두었다고 밝히며, 향후 기업외환 프로세스 혁신을 통한 고객편의 증대에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

