정관장, ‘올 설엔 서로의 응원이 되어주세요’ 프로모션

[아시아경제 임혜선 기자] KGC인삼공사는 정관장 직영 온라인몰 ‘정관장몰(정몰)’에서 다음달 3일까지 ‘올 설엔 서로의 응원이 되어주세요’ 프로모션을 진행한다고 20이 밝혔다.

이번 행사는 치솟는 물가를 감안해 가격 부담을 줄이고 ‘정몰’만의 서비스를 접목해 이색적인 설 선물을 준비하는 고객에게 다양한 구매 혜택을 제공한다.

정관장 본 프로모션 혜택을 비롯하여 ‘정몰’의 12종 쇼핑지원 쿠폰으로 실속있게 선물을 준비할 수 있을 뿐만 아니라 정관장 제품 10만원 이상 구매한 신규가입 고객에게 정관장 포인트 1만점의 혜택을 추가로 제공한다.

프로모션 혜택과 함께 중복 사용이 가능한 다양한 결제 혜택 서비스도 마련됐다. 카카오페이로 10만·20만원 이상 구매한 고객에게는 5000원·1만원, 페이코 간편결제로 구매한 고객에게는 결제 금액의 5%의 혜택을 즉시 제공한다.

건강을 즐겁게 관리한다는 뜻의 ‘헬시플레저’ 트렌드를 반영하여 ‘정쿠폰’ 서비스도 진행한다. ‘정쿠폰’은 명절이나 기념일 등 일정을 지정하면 알림과 쿠폰 혜택을 제공하는 서비스다. ‘쿠폰 필요한 날? 이젠 내가 정해’ 콘셉트로 혜택을 받아 볼 수 있고 행사 기간에 등록하면 추첨을 통해 ‘정관장 알파프로젝트’와 ‘건강트레이’를 제공한다.

‘정몰’에서 혜택을 받아 온라인으로 결제하고 원하는 시간대, 원하는 정관장 매장에서 제품 수령이 가능한 ‘매장픽업’ 서비스와 보자기, 한지로 제품의 품격을 높이는 ‘특별포장’ 등 시그니처 서비스도 이용 가능하다.

가족의 건강과 추억을 위한 ‘정관장이 쏩니다’ 이벤트도 마련됐다. ‘정몰’에서 ‘가족건강(황진단, 홍삼정, 에브리타임, 에너지박스)’, ‘가족 여행 상품권(200만원)’, ‘가족 호캉스’, ‘고급 한정식’, ‘가족 스냅 촬영권’, ‘테마파크’, ‘영화관람권’ 등 소원을 담아 응모하면 추첨을 통해 신청한 소원을 들어준다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr