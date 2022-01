일본 코로나19 신규 확진 4만명대…이틀 연속 역대 최다

일본의 코로나19 신규 확진자가 이틀 연속 역대 최다를 기록했다.

19일 일본 NHK 집계에 따르면 이날 오후 6시15분 현재 일본 전역의 신규 코로나19 확진자는 4만1485명이다.

일본에서 코로나19 하루 확진자가 4만명대를 기록한 것은 이번이 처음이다.

최근 일본에선 오미크론 변이 확산이 본격화되면서 신규 확진자가 크게 증가하고 있다.

지난 12일 1만3243명으로 1만명대로 올라선 이후 이틀 만인 14일 2만241명으로 2만명을 넘었고, 전날에는 3만2195명으로 처음 3만명대를 기록했다.

일본 정부는 이날 코로나19 확산에 대응해 도쿄를 포함한 13개 광역지방자치단체에 방역 비상조치인 '만연 방지 등 중점조치'(이하 중점조치)를 오는 21일부터 다음달 13일까지 적용하기로 했다.

이에 따라 중점조치 적용 지역이 오키나와현 등 기존 3개 광역지자체를 포함해 47개 도도부현(광역지자체) 중 3분의 1이 넘는 16곳으로 확대된다.

중점조치는 긴급사태의 전 단계로 음식점 영업시간 단축 등 유동 인구 억제 조치가 취해진다.

도쿄에선 지난해 9월 이후 4개월 만에 중점조치가 적용된다. 도쿄도는 이날 코로나19 대책본부 회의를 열고 음식점 영업시간을 오후 9시까지, 주류 제공 시간은 오후 8시까지로 제한하기로 결정했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr