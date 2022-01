[아시아경제 황윤주 기자]

◇ 부사장 승진

▲ 김원현 (CFO, 재경부(兼)) ▲ 김청호 (OCI Enterprises 사장)

◇ 전무 승진

▲ 정승용 (OCIMSB 공장장) ▲ 한철 (군산공장장) ▲ 성광현 (HR/GA부) ▲ 이수미 (경영기획부) ▲ 양재용 (MSE, Mission Solar Energy 사장)

◇ 상무 승진

▲ 곽기훈 (OCI China 총경리) ▲김한승 (Basic/Coal Chemical사업부, ECH TFT(兼)) ▲ 서성원 (사업개발부) ▲ 장형규 (SCM부) ▲ 전구배 (공무센터, 기술부(兼)) ▲ 최성길 (OCIMSB 사장) ▲황세연 (Carbon/Performance Chemical 사업부)

◇ 상무보 승진

▲ 정재태 (SH&E부) ▲ 이은재 (기술부 H2O2·HSPP건설 TFT)

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr