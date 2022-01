이재명 "형님 비정상 상태…다른 선택할 방법 없었다" 재차 사과

"母, 자식에 패륜적 겁박 듣고 두려워해"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 전날 공개된 자신의 '욕설 녹취록'과 관련해 "한 개인으로서 견디기 어려운 상황에서 벌어진 일"이라며 거듭 사과했다.

이 후보는 19일 오후 영등포구 한 경로당에서 열린 '어르신과의 대화' 행사를 마치고 기자들과 만나 "그분(형님)이 정상적인 사람이 아닌 상태에 있었다는 점을 이해해 달라"고 말했다.

그러면서 "다시는 그런 일이 없을 것이다. 가해 대상이 되는 어머니도 안 계시고, 상식 밖 정신질환으로 부모에게 도저히 인간으로서 감내할 수 없는 폭력과 패륜을 저지른 그분도 떠나고 없다"고 덧붙였다.

이 후보는 "(어머니는) 자식 때문에 집에도 못 들어가고 이집 저집 돌아다니시고 심지어 보통 여성으로서는 들을 수 없는 그런 패륜적 겁박을 자식한테서 듣고 두려워하셨다"며 "심지어 폭행당해서 경찰에 자식을 신고하고, 어떻게든 치료해 보려고 진단 검사를 요청했던 가족들의 어려움과 고통에 대해서도 기자분들께서도 조금은 이해해주길 부탁드린다"고 전했다.

이어 "제가 욕한 것은 잘못했다. 그러나 형님 부부를 찾아 쫓아다닌 것은 어머니 때문이었다"며 "치료는 불가능하고, 일은 계속 벌어지니 저로선 선택할 방법이 없었다. 제가 부족했다"고 말했다.

한편 지난 16일 윤석열 국민의힘 대선 후보 부인 김건희 씨의 '7시간 통화' 녹취록이 공개된 가운데, '굿바이 이재명' 저자인 장영하 변호사는 전날(18일) 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 후보의 육성이 담긴 160분 분량의 녹음 파일을 언론에 공개했다.

이는 MBC가 공개한 김씨의 '7시간 통화'에 대한 맞불 작전으로 보인다. 국민의힘이 전면에 나서지 않았지만, 선대본부 산하 클린선거전략본부가 장 변호사 회견을 직간접적으로 지원한 것으로 전해졌다.

공개된 파일에는 이 후보가 전화로 형인 재선 씨와 형수인 박인복 씨에게 욕설을 퍼붓는 내용이 포함됐고, 또 대장동 개발사업 특혜·로비 의혹 사건의 핵심 피고인으로 재판 중인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 얘기도 나온다.

이와 관련해 이 후보는 전날(18일) "국민으로서 이런 물의를 일으킨 점에 대해서 다시 한번 깊이 사과드린다"면서도 "가족의 내밀한 문제고, 말씀드리기 어려운 사정들이 있긴 하다"라고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr