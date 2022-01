[아시아경제 윤동주 기자] 심상정 정의당 대선 후보와 최태원 대한상의 회장이 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 만나 경제 정책 간담회를 갖고 있다. 심 후보는 최 회장에게 정의당의 경제인식이 무엇인지, 정의당의 혁신 발전에 대한 대화를 나눴다.

