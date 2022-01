현대차, 환경부-부울경과 수소버스 보급확대 업무협약

2025년까지 연간 100대 수소버스 보급 추진

고상 수소버스 시범운행사업도…광역·시외버스 투입

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차가 부산·울산·경남(부울경) 수소경제권 내 수소버스 보급 확대를 위해 환경부 및 해당 지방자치단체들과의 협력 강화에 나선다.

현대차는 19일 경남 김해시 아이스퀘어호텔에서 환경부, 부산광역시, 울산광역시, 경상남도, 김해시, 부산·울산·경남 버스운송사업조합과 '부울경 수소버스 보급 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이날 체결식엔 유원하 현대차 국내사업본부장, 한정애 환경부 장관, 김윤일 부산시 경제부시장, 송철호 울산시장, 하병필 경남지사 권한대행 행정부지사, 허성곤 김해시장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 환경부 및 각 지자체는 오는 2025년까지 연간 100대 이상의 저상형 수소버스 '일렉시티 FCEV' 보급을 추진한다. 현대차는 이 과정에서 가격 할인 등 추가 인센티브를 지원한다.

올해 출시를 앞둔 현대차의 고상 수소버스 시범운행사업도 예정됐다. 현대차는 환경부, 부울경과 장거리 전용인 해당 수소버스를 지역 내 광역·시외버스 노선에서 약 한 달간 운행하며 상품 개선을 위한 데이터 축적에 활용한다.

이외에도 각 주체들은 부울경 지역의 인프라 구축 방안을 논의하는 등 수소생태계 활성화와 관련한 광범위한 협력을 이어가기로 했다. 현대차 관계자는 "수소버스 보급에 선도적 역할을 담당하는 부울경 지역과의 협력으로 더 많은 도·시민들에게 친환경 교통 수단을 제공하기 위해 업무협약을 추진하게 됐다"면서 "광역 및 시외버스 시범사업을 통해 친환경 버스 시장의 외연이 확장되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr