속보[아시아경제 이선애 기자] 올해 기업공개(IPO) 시장 최대어 LG에너지솔루션 청약 증거금이 청약 마감일 오후 2시36분 기준 100조원을 돌파했다. 이는 역대 최고치로 IPO의 새역사를 기록한 것이다. 증거금은 오후 1시경 종전 역대 최고치인 SK아이이테크놀로지(80조9017억원)를 이미 넘어선 바 있다.

