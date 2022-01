[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 세영디앤씨에 대해 ‘횡령·배임혐의발생’과 관련해 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호나목의 규정에 의거 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다고 19일 공시했다.

