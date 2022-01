카카오뱅크, 피싱 사기 예방 위해 200억원 지원

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크는 19일 이사회를 통해 더 안전하고 더 안심할 수 있는 ‘모바일 금융 안전망 강화’ 등을 사회책임활동의 주요 안건으로 선정하고 올해부터 5년간 총 200억원을 지원하기로 의결했다.

날로 교묘해지고 있는 피싱(Phishing)과 같은 금융사기로부터 안전한 금융 거래 환경을 갖추기 위한 ‘함께 다같이’하는 사회적 노력이 더 강화돼야 한다는 판단에 따라 카카오뱅크는 ‘모바일 금융 안전망 강화’를 사회책임활동의 가장 우선순위로 정했다.

카카오뱅크가 개발하여 실제 금융사기 모니터링 및 예방 프로그램에 적용하고 있는 금융사기 예방 시스템에 관한 기술 및 연구 결과에 대해서도 우리 사회와 함께 공유하여 더 나은 진화 방안을 모색하기로 했다. 혁신금융서비스로 지정된 카카오뱅크 금융기술연구소는 금융사기 예방을 위한 기술 고도화를 주요 연구과제로 선정했다.

카카오뱅크는 금융사기 예방을 위한 기술 고도화를 안전한 금융 생태계 조성을 위한 우리 사회가 해결해야할 공동 아젠다로 설정하고 관련 논의 및 활동을 진행한다.

카카오뱅크는 통신사 및 다른 금융회사 등 금융사기 예방에 함께할 수 있는 기업들과의 협업을 확대한다. 금융사기 예방 활동에 대한 기술 연구 및 사회적 프로그램에 대한 다양한 지원에 나설 예정이다.

금융사기 예방을 위한 ‘교육활동’도 확대하고 홍보 활동도 강화한다. 금융사기 유형을 분석하여 모바일 애플리케이션 등을 통해 고객 주의 알림을 발송하며 10대 청소년과 고령층 등을 대상으로 안전한 모바일 금융서비스 이용에 관한 교육을 진행하며 이에 대한 유관단체 지원도 늘리기로 했다.

윤호영 카카오뱅크 대표이사는 “모바일 금융 시대에 금융서비스 이용자들이 더 안전하고 안심할 수 있는 금융서비스 이용 환경을 조성하기 위한 사회적 논의가 가속화되어야 한다”며 “카카오뱅크는 이해관계가 아닌 우리 사회의 상생을 위한 지원과 후원을 더 확대하겠다”고 말했다.

