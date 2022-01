코빗, 이스트게임즈와 NFT 마켓 MOU 체결

이스트게임즈의 '카발 온라인' 등 IP 활용 예정

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코빗은 이스트소프트 이스트소프트 047560 | 코스닥 증권정보 현재가 16,050 전일대비 1,200 등락률 +8.08% 거래량 286,396 전일가 14,850 2022.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 이스트소프트 "라운즈, 안경 가상착용 서비스 이용 건수 월 400만 돌파"[특징주]이스트소프트, 코로나가 앞당긴 AR 안경쇼핑…7조 와비파커 정조준“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 의 게임 부문 자회사 이스트게임즈와 대체불가능토큰(NFT) 판매를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 19일 밝혔다.

두 회사는 이스트게임즈가 보유하고 있는 지적재산권(IP)을 코빗의 NFT 마켓플레이스에서 판매하기로 협의했다. 초기 출품작 민팅은 두 회사가 함께 협의해 진행하고 NFT 제작 및 판매는 코빗이 전담하기로 했다. 민팅이란 디지털화된 이미지 저작물을 쉽게 복사할 수 없도록 블록체인 기술을 활용해 별도의 고유 인식값을 부여하는 것을 말한다.

이스트게임즈는 ‘카발 온라인’을 비롯해 ‘카발2’, ‘카발 모바일’, ‘고양이 다방’ 등 IP들을 보유하고 있다. 지난 2018년엔 모바일 펫 게임 ‘밀리언 키티’를 출시하고 블록체인 기술을 통해 위변조가 불가능한 고양이 IP를 선보인 바 있다.

코빗은 이스트게임즈의 IP를 활용한 NFT 작품을 소개할 예정이다. 아울러 관련된 NFT 굿즈 상품도 선보인다.

오세진 코빗 대표는 “코빗 NFT 마켓에서 블록체인 게임을 선도하는 이스트게임즈의 IP를 소개할 수 있어서 기쁘다”며 “오랜 팬층을 보유한 이스트게임즈의 다양한 IP와 코빗의 블록체인 기술력을 결합해 이용자들에게 즐거움을 줄 수 있는 NFT를 선보이겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr