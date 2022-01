수출입銀, 중동 수주 지원 위해 110억달러 금융망 구축

사우디 아람코·UAE ADNOC에 각각 60억달러·50억달러

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행이 우리 기업의 해외수주 및 수소산업 참여 확대를 위해 중동 국영 에너지 기업 2곳과 총 110억달러 규모의 기본여신약정(F/A)을 체결했다.

19일 금융권에 따르면 방문규 수은 행장은 한국·사우디 스마트 혁신성장 포럼에 참석해 지아드 무셰드 사우디 국영석유회사(아람코) CFO와 60억달러 규모 기본여신약정 주요조선 합의서를 체결했다.

기본여신약정은 해외 발주처를 대상으로 금융지원 한도금액과 지원 절차 등 금융지원 조건을 ‘사전’에 확정한 후 우리 기업의 사업 수주 등 개별지원 대상거래가 발생하면 신속히 금융을 제공하는 것이다.

방 행장은 이어 사우디국부펀드(PIF) 본사에서 야시르 알 루마얀 PIF 총재 겸 사우디아라비아 국영석유회사 회장과 만나 스마트시티 건설과 신재생에너지 등 사우디의 신규 인프라 투자를 위한 두 기관의 협력방안도 논의했다.

앞서 16일(현지시간 술탄 알 자베르 UAE 아부다비 국영석유회사(ADNOC) CEO와 50억달러 규모의 기본여신약정도 체결한 바 있다.

중동의 대형 국영에너지 기업 2개사와 연이어 기본여신약정을 체결한 건 ‘선금융 후발주’ 전략의 일환이다. 수은의 금융 선지원을 통해 한국 기업의 수주가 일정부분 확보되는 효과가 있을 것으로 보인다.

방 행장은 “특히 수소, 신재생에너지 분야에 대한 우대사항을 포함하고 있어 이 분야의 신시장 창출도 기대된다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr