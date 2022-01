티웨이항공, 키르기스스탄 산업연수생 수송

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 30 등락률 -0.99% 거래량 130,705 전일가 3,045 2022.01.19 12:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급 close 은 전세기를 통해 키르기스스탄 산업 연수생을 국내로 수송했다고 19일 밝혔다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 30 등락률 -0.99% 거래량 130,705 전일가 3,045 2022.01.19 12:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급 close 의 해당 전세 항공편은 17일 빈 비행기로 인천국제공항을 출발, 키르기스스탄 산업연수생 등 117명을 태우고 전날 오후 6시께 한국에 도착했다. 키르기스스탄 산업 연수생 입국은 코로나19 여파로 중단됐다가 2년 만에 처음이다.

승객들은 탑승 전 유전자 증폭(PCR) 검사를 마쳤으며 한국 입국 후 코로나19 방역 수칙에 따라 입국 절차를 진행했다. 해당 전세기도 소독하는 등 철저히 방역했다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 30 등락률 -0.99% 거래량 130,705 전일가 3,045 2022.01.19 12:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급 close 은 코로나19 사태 속에서 2020년 4월부터 7월까지 4차례에 걸쳐 키르기스스탄에 거주하는 교민 700여명을 국내로 수송한 바 있다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,015 전일대비 30 등락률 -0.99% 거래량 130,705 전일가 3,045 2022.01.19 12:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급 close 관계자는 "해외 기술자가 필요한 중소기업 등의 현장에서 코로나19로 인력난이 심각한 것으로 안다"며 "코로나19를 이겨내기 위한 국민의 다양한 노력에 적극적으로 동참하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr