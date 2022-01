부동산 스타트업 공유오피스, 20일 서울에 첫 문 연다

국토부-부동산원, 20일 첫 프롭테크빌리지 개소식… 창업경진대회 입상기업 등 입소

빅데이터와 정보통신기술(ICT) 등을 활용해 부동산 관련 서비스를 제공하는 스타트업을 위한 공유오피스가 서울에 처음 문을 연다.

국토교통부와 한국부동산원은 20일 서울 서초구 서초동 부동산원 서울강남지사에서 ‘프롭테크 빌리지’(PROPTECH VILLAGE) 개소식을 연다고 19일 밝혔다. 프롭테크는 부동산(property)과 기술(technology)을 결합한 용어로, 모바일·빅데이터 등의 기술을 접목한 부동산 서비스를 의미한다.

이번에 처음 설립된 ‘프롭테크빌리지’는 서울 서초구에 위치한 한국부동산원 서울강남사옥의 4층 전체를 공유형 오피스 형태로 리모델링해 꾸몄다. 예비 및 초기 창업기업에게 무상으로 사무공간 등을 지원할 예정이다.

전용면적 308㎡ 규모의 이 공간은 6개 사무공간 내 26명이 사용할 수 있는 개별 책상·의자와 4∼14인용 회의실 4개, 식음료가 제공되는 휴식공간(라운지) 등을 갖췄다. 사무자동화(OA) 기기도 지원된다.

국토부와 부동산원은 매년 개최되는 ‘부동산서비스산업 창업경진대회’ 입상팀에 대한 후속지원으로 프롭테크빌리지 내 사무공간 등을 제공할 계획이다. 이미 지난해 부동산서비스산업 창업경진대회에서 수상한 오아시스비즈니스, 리버블, 원더무브 등의 스타트업이 입주를 확정했다. 입주 기업은 1년 동안 무상으로 공유 오피스를 사용할 수 있다.

김형석 국토부 토지정책관은 "부동산신산업 창업기업에 대한 공간지원 확대 방안을 모색하고, 공공데이터 제공 등 적극적인 지원으로 부동산서비스 산업의 저변 확대를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

손태락 부동산원 원장은 "프롭테크빌리지는 부동산신산업 분야의 우수창업 아이템을 발굴 및 실현하는 혁신 성장공간이 될 것"이라며 "앞으로도 프롭테크 확산과 부동산 분야 창업 생태계 조성 등 부동산신산업 발전을 위한 정부정책을 적극적으로 지원해 나갈 것"이라고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr