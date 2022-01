에너지 시설 잇단 사고에…정부, 유관기관 소집해 특별점검

[세종=아시아경제 권해영 기자] 최근 에너지시설에서 사고가 잇따르자 정부가 유관기관을 소집해 특별점검에 나섰다.

산업통상자원부는 19일 박기영 2차관 주재로 한국전력 및 발전 6개사, 가스공사, 석유공사, 석탄공사 등 15개 기관이 참석한 가운데 '에너지시설 안전상황 특별점검 회의'를 온라인으로 개최했다.

이날 회의는 지난해 11월 한전 협력업체 작업자의 감전 사고에 이어 이달 12일과 17일 에너지저장장치(ESS) 화재가 잇따라 발생하자 안전관리 운영체계를 점검하고 사고 재발 방지대책을 논의하기 위해 열렸다.

참석자들은 오는 27일 중대재해처벌법 시행을 앞두고 에너지시설 유관기관별로 작업장 안전사고 예방대책과 긴급 대응체계 등을 점검·공유했다.

박 차관은 "에너지 생산·공급시설 등 관련 시설에 대한 특별 안전점검을 통해 안전사고 취약요소를 선제적으로 파악하고 미흡한 안전설비 정비를 신속히 완료해달라"며 "작업 과정에서 종사자 및 작업자 등 근로자의 안전사고가 발생하지 않도록 경각심을 가지고 각별히 주의를 기울여달라"고 요청했다.

아울러 박 차관은 겨울철 이상 한파와 폭설 등 기후 이변에 철저히 대비해 정전이나 가스공급 중단 등으로 국민 생활에 불편이 생기지 않도록 최선을 다해달라고 강조했다.

산업부는 안전사고 발생에 취약한 겨울철 에너지시설에 대한 특별 안전점검을 실시하고 안전기준을 현장 중심으로 정비하는 등 제도 개선을 추진한다. 중대재해처벌법 시행에 맞춰 현장 이행상황에 대한 불시점검과 함께 의견 수렴도 할 예정이다.

