금감원 '유용한 금융정보 따라하기' 교육영상 제작

생활밀착형 금융정보 12개 담겨

[아시아경제 박선미 기자] 금융감독원이 누구나 쉽고 간편하게 금융정보를 활용할 수 있도록 ‘유용한 금융정보 따라하기' 교육영상(총 12편)을 제작했다고 19일 밝혔다.

‘따라하기’ 교육영상에는 실생활에 즉각 활용할 수 있는 생활밀착형 금융정보 12개가 담겼다. 진행자의 이용방법 설명과 함께 시청자가 한단계 한단계 실제로 따라할 수 있는 컴퓨터·모바일 화면을 제시했다. 각 영상은 출퇴근길 등 자투리 시간에 부담없이 학습할 수 있도록 4분 내외로 짧게 제작됐다.

금감원은 시간과 공간의 제약없이 누구나 시청할 수 있도록 유튜브 채널을 통해 영상을 공개하고 금융교육센터 홈페이지에도 게시한다. 또한 유관기관, 지자체 등에서 자체 교육 프로그램과 연계해 활용할 수 있도록 하는 등 다양한 채널로 영상을 전파할 방침이다.

금감원 관계자는 "앞으로도 유용한 금융정보를 지속 발굴하고 금융소비자가 쉽게 이용할 수 있도록 계속 노력할 예정"이라고 말했다.

